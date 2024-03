Ligue des champions : Le calendrier des quarts de finale est connu

Réservez vos billets !

Effectué ce midi à Nyon, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a réservé quelques belles affiches, à commencer par les éternelles retrouvailles entre le PSG et le Barça. Quelques heures plus tard, l’UEFA a dévoilé le calendrier des affiches. Parisiens et Blaugrana s’empoigneront donc le mercredi 10 avril au Parc des Princes, avant de remettre ça à peine six jours plus tard, le 16, à Montjuic.

À vos agendas ! 🗓️ 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫 Paris Saint-Germain 🆚 FC Barcelone Mercredi 10 avril – 21h Parc des Princes 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 FC Barcelone 🆚 Paris Saint-Germain Mardi 16 avril – 21h Estadi Olímpic Lluís Companys#UCLDraw… pic.twitter.com/xekjLo9tvB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 15, 2024

Deux soirées qui seront également animées par l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund. Les affiches Arsenal-Bayern Munich et Real Madrid-Manchester City seront quant à elles jouées les mardi 9 et mercredi 17 avril.

Trois petites semaines à patienter, désormais.

