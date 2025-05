« On était devenu trop prévisible  », admet Roberto De Zerbi avant la rencontre face au Havre

Parfois il est bon de ne pas mourir avec ses idées.

Apparu en conférence de presse ce vendredi après-midi avant le déplacement des Olympiens au Havre, Roberto De Zerbi a longuement été interrogé sur son changement de système défensif lors des deux dernières rencontres face à Brest et à Lille pour des résultats mitigés. « Le coach doit prendre la température et faire des choix, parfois courageux. Au moment du changement tactique, on était devenus trop lisibles, on savait à quoi s’attendre contre nous, a confié le tacticien lombard. Au début de saison, on construisait déjà le jeu à trois de derrière, un peu comme le PSG. J’ai changé pour améliorer ma phase défensive. On a obtenu des résultats importants, contre Lyon, Monaco à l’aller, le match nul contre Lille à l’aller et en Coupe… Je veux que les joueurs puissent jouer à leur poste et comprendre l’équipe. »

Circonspect face à l’absence de Rabiot et Greenwood aux trophées UNFP

Également interrogé sur les trophées UNFP, dont la cérémonie aura lieu ce dimanche, et l’absence remarquée de certains joueurs phocéens parmi les nommés ainsi que de lui-même dans la catégorie « Meilleur entraîneur de la saison », l’ancien de Brighton a également fait savoir aux observateurs présents son avis. « Ces cinq entraîneurs nommés (Luis Enrique, Bruno Genesio, Adi Hutter, Liam Rosenior, Éric Roy NDLR) ce sont des grands entraîneurs ! Il n’y a pas de jalousie. Ce qui m’agace, c’est de ne pas voir Rabiot et Greenwood dans les meilleurs joueurs du championnat. C’est énervant, j’ai fumé 5 ou 6 cigarettes de plus et je suis passé à autre chose. »

Comme quoi on ne peut pas toujours jouer qu’avec le cœur, le courage et les attributs pour gagner.

Balerdi a choisi son futur collègue en charnière