Tous les nommés aux trophées UNFP 2025

Les listes pour les trophées UNFP sont tombées. La 33e cérémonie de célébration des talents du football français se tiendra le dimanche 11 mai 2025 à partir de 18h45. Comme chaque année, les meilleurs joueurs, joueuses et entraîneurs seront récompensés par leurs pairs. Pour rappel, ce sont bien les joueurs et les entraîneurs qui votent entre eux pour désigner les lauréats, via un logiciel centralisé, dans chaque vestiaire, sous la supervision d’un représentant de l’UNFP. Du sérieux.

On commence avec la Ligue 2, où les cinq nommés pour le titre de meilleur joueur sont logiquement issus du top 3 du championnat. Le Paris FC est le mieux représenté avec trois joueurs : Ilan Kebbal, Jean-Philippe Krasso et Maxime Lopez. Ils sont accompagnés d’Éli Junior Kroupi (Lorient) et de Gauthier Hein (Metz), qui remet son titre en jeu.

Côté Première ligue, pour la meilleure joueuse, la mainmise lyonnaise continue avec Tabitha Chawinga, Melchie Dumornay et Eleanor Heeps en lice. Sakina Karchaoui (PSG) et Clara Mateo (Paris FC) complètent la liste.

En Ligue 1, c’est un quasi-monopole parisien pour le meilleur joueur : Vitinha, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Désiré Doué (également nommé dans la catégorie meilleur Espoir). Seul face à ce quatuor du PSG, Rayan Cherki fait figure d’irréductible lyonnais. C’est la première fois que quatre joueurs d’un même club sont nommés dans cette catégorie.

Chez les coachs, pas d’adepte aux séjours à Rome, mais Luis Enrique (PSG), Bruno Genesio (Lille), Eric Roy (Brest), Adi Hütter (Monaco) et Liam Rosenior (Strasbourg). Une pensée pour Christophe Pélissier, qui aurait sans doute eu le droit à une petite mention. Enfin, pour le trophée du meilleur joueur français à l’étranger : Kylian Mbappé, William Saliba, Michael Olise, Mike Maignan et Jules Koundé.

