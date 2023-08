Christophe Galtier approché par Nantes ?

Il va falloir se mouiller la nuque avant de passer du champion de France au 16e de Ligue 1.

Inquiété avant même le début de saison, comme le soulignait Ouest-France, Pierre Aristouy a foiré sa rentrée avec une défaite du FC Nantes à domicile contre Toulouse (1-2). L’Équipe rapporte ce jeudi que l’entraîneur de 43 ans (à la tête des Canaris depuis le 9 mai, avec un maintien arraché à la dernière journée) serait de plus en plus sur la sellette après seulement deux matchs officiels dans ses fonctions, à cause de doutes sur son management ou son coaching, et de ce revers d’entrée qui fait suite à une campagne de matchs amicaux inquiétante : une seule victoire, 1-0 contre Angers, un nul 1-1 face à Hull City, et trois défaites cuisantes (3-0 contre Laval, 3-1 devant Lorient et 2-0 sur la pelouse de Cologne). Le déplacement à Lille ce dimanche (13 heures) s’annonce déjà décisif pour l’avenir du technicien.

Ainsi, le quotidien sportif explique que le FCN aurait sondé l’entourage de Christophe Galtier, ces derniers jours, ce que le club nie. L’ancien entraîneur du PSG, qui a quitté la capitale après une petite saison, aurait déjà été approché par les Jaune et Vert après la 38e journée du championnat, en juin, et aurait décliné l’offre. Avant qu’Aristouy, qui arrivait pour jouer les pompiers de service, ne soit donc finalement confirmé pour l’exercice 2023-2024.

Enfin ça, c’était sur le papier.