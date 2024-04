Kombouaré : « La pyrotechnie fait partie du spectacle »

Comment lui donner tort ?

De retour aux manettes du FC Nantes, Antoine Kombouaré en a profité pour reprendre ses habituels coups de gueule en conférence de presse. Cette fois, c’est la commission de discipline de la LFP qui en a pris pour son grade : fin mars, l’instance avait sanctionné le club nantais d’un match à huis clos et avait décrété la fermeture de la Tribune Loire jusqu’à la fin de la saison.

Présent en conférence de presse avant d’affronter Lyon ce dimanche, le coach kanak a regretté l’absence de supporters pour ce match crucial pour le maintien : « J’ai vécu la période du Covid avec des matchs à huis clos et c’était à mourir. Aujourd’hui, il faut que la Commission de discipline réfléchisse à comment sanctionner sans gâcher le spectacle. Car le football est un spectacle et la pyrotechnie en fait partie, a lancé Antoine Kombouaré. Aujourd’hui, vous êtes en train de négocier les droits TV et vous allez faire un match le dimanche 20h45 à huis clos. C’est une absurdité. Une grosse connerie. »

🎙 "Ne sanctionnez pas tout un stade… Vous négociez les droits TV et vous faites un match le dimanche soir à huis clos, c'est une absurdité. Grosse connerie. Un match de foot, c'est une fête. Ne sanctionnez pas les gens qui ne sont pas concernés par les fautes." pic.twitter.com/POCTruOYOi — RMC Sport (@RMCsport) April 5, 2024

Le dernier espoir de la Tribune Loire pour retrouver du public cette saison ? Voir Nantes jouer les barrages. Pas sûr que ce soit l’objectif de Kombouaré.

