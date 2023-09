Licenciement abusif : la grosse somme que Bielsa va toucher de la part du LOSC

À ce prix-là, il y en a beaucoup qui aimeraient être déboutés.

La chambre d’appel sociale de Douai (comme les prud’hommes il y a cinq ans) a annoncé ce vendredi qu’elle déboutait l’ancien entraîneur du LOSC Marcelo Bielsa (qui devra rembourser les frais d’interprétariat) dans le conflit pour rupture injustifiée et abusive du contrat de travail qui l’oppose aux Dogues. Mais le club va tout de même devoir verser à son ex-entraîneur deux millions d’euros bruts pour préjudice. Un moindre mal, puisque lui demandait dix-neuf briques.

Pour rappel, celui qui a été nommé sélectionneur de l’Uruguay en mai dernier avait entraîné le club nordiste à partir de juillet 2017 avant d’en être renvoyé en décembre de la même année, pour être remplacé par Christophe Galtier. Le tribunal a décidé de retenir le premier pré-contrat du technicien, signé le 14 février 2017, et pas celui paraphé en juillet et reconnu par la LFP. La décision pourrait encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation. « D’un point de vue prud’hommal, on a gagné, s’est réjoui auprès de l’AFP Me Bertrand Wambeke, l’avocat du LOSC. La cour d’appel a confirmé la faute grave (justifiant ce licenciement). »

Contrairement à son café il y a huit ans, El Loco ne va pas s’asseoir sur ces deux millions.

