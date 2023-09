Lesley Ugochukwu revient sur son transfert à Chelsea

». Rassurant et confiant, «

» . Et si le changement de décor est conséquent, il n’est pas pour autant inhibant. «

Et si l’effectif pléthorique de Chelsea pourrait rebouter plus d’un compétiteur, le jeune international espoir relativise : «

Dans n’importe quelle équipe, tu n’es pas sûr de jouer. Personnellement, je n’ai jamais eu peur de la concurrence

». Surtout, il semble prêt à se servir de l’apport des joueurs qui l’entourent pour progresser : «

J’apprends avec de très bons joueurs comme Enzo Fernandez, Moises Caicedo ou Roméo Lavia qui a le même âge que mot ». Cerise sur le gâteau, Mauricio Pochettino, son nouveau coach, le connaît déjà pour l’avoir affronté avec le PSG : «

Il faut savoir que ma première titularisation au Stade Rennais c’était contre lui. Il était au PSG et m’en a reparlé dès mon arrivée avec le groupe aux États-Unis

». Le genre d’attention qui met en confiance, surtout avec les compliments qui suivent : «

Il regarde son adjoint et lui dit : « Tu sais qu’à cause de lui on ne gagne pas le championnat ? »