Les supporters sévillans saisissent le Conseil d’État

Un nouveau revers pour le ministre de l’Intérieur ?

Les associations nationales de supporters européenne, française et espagnole ainsi que le Séville FC et son association d’actionnaires, ont déposé ce lundi soir un recours contre les arrêtés ministériel et préfectoral interdisant le déplacement des supporters andalous à Lens devant le Conseil d’Etat. Une décision déjà annoncé par le club, qui avait publié un cinglant communiqué dans l’après-midi dénonçant une « atrocité » du gouvernement français. Une décision devrait être rendue mardi à 11h.

L'ANS a déposé devant le Conseil d'Etat un recours contre les arrêtés ministériel et préfectoral interdisant le déplacement des supporters du FC Séville à Lens. https://t.co/wwUBcCZnaU — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) December 11, 2023

Seule bonne nouvelle pour la liberté de mouvement : les supporters de Klaksvík et de Villarreal sont eux bien autorisés à faire le déplacement respectivement à Lille et Rennes ce jeudi.

Franck Haise très remonté contre la proposition de Gérald Darmanin