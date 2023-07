Les Pays-Bas et l’Espagne imitent le haka, ça ne passe pas

Culture et traditions.

À quelques jours du premier coup de sifflet de la Coupe du monde féminine qui débutera le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande, les joueuses espagnoles et néerlandaises sont au cœur d’une polémique. En préparation au nord de la Nouvelle-Zélande, les deux sélections se sont amusées à poster des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles les joueuses imitent la célèbre danse maorie, le haka. Une représentation qui n’est pas passée inaperçue et a provoqué l’indignation de la population locale, considérant ce geste comme une moquerie « irrespectueuse ». Cette danse, chantée, est réservée aux moments de conflits ou d’occasions spéciales pour intimider l’adversaire, comme le font les All Blacks au rugby. Conscientes d’avoir atteint l’intimité de la culture locale et d’avoir heurté les mœurs des Néo-Zélandais, les deux sélections n’ont pas traîné pour supprimer leurs imitations, assez vulgaires.

This is not a good look. I’ll defend these girls against the RFEF & their mistreatment, but this is so hard to look past. To make fun of the haka is so incredibly disrespectful to the country, it’s people, & their culture. I can’t believe the disrespect. pic.twitter.com/FsMq5lK70s

— woso_journeys07 (@woso_journeys07) July 9, 2023