Les Pays-Bas battent logiquement le Portugal

But : Van der Gragt (13e) pour les Leeuwinnen

David contre Goliath.

Finalistes de la Coupe du monde 2019, les Pays-Bas ont lancé leur Mondial par une victoire en dominant le Portugal, qui jouait le premier match de Coupe du monde de son histoire, ce dimanche dans un Forsyth Barr Stadium de Dunedin parsemé (1-0). Un succès important qui permet aux Néerlandaises de se hisser à la deuxième place du groupe E, derrière les États-Unis. Dans un duel qui semblait déséquilibré d’entrée, les Leewinnen ont été mises en difficulté lors du premier quart d’heure de jeu avant de prendre les devants grâce à un coup de casque rageur de Stefanie Van der Graft sur un corner bien brossé par la capitaine Sherida Spitse (1-0, 13e). Le 13e but en sélection de la joueuse de l’Inter Milan. Dans ce premier acte, les Navegadoras, perturbées par le solide bloc défensif adverse, n’ont jamais inquiété Daphne van Domselaar, la gardienne néerlandaise tandis que les joueuses d’Andries Jonker ont semblé totalement décomplexées, à l’image de la tentative aux 35 mètres d’Esmee Brugts, qui n’a pas accroché le cadre (36e). Quelques minutes avant la pause, une percussion de Lineth Beerensteyn aurait pu aller au bout mais le tir de l’attaquante de la Juventus a terminé sa course dans le petit filet.

