Les Lyonnaises dézinguent Le Havre

Les Lyonnaises se sont défoulées.

Éliminées en quart de finale de la Ligue des champions aux tirs au but par Chelsea jeudi, les filles de l’OL ont bien digéré cette désillusion en atomisant Le Havre, 0-7, ce dimanche au stade Océane. Une claque qui se dessinait déjà à la mi-temps puisque les Feunottes menaient 0-4 à la pause, grâce à un CSC de Romane Enguehard (10e), et des buts de Janice Cayman (14e), de Damaris Egurrola (32e), et de Signe Bruun (41e). Au retour des vestiaires, les visiteuses ont ralenti le rythme puisqu’elles n’ont collé que trois buts, avec les réalisations de Sara Dabritz (63e), Ada Hegerberg (68e) et Inès Benyahia (70e). Ce succès, comptant pour la 18e journée de D1 Arkéma, rapproche les Lyonnaises du titre, à quatre matchs de la fin, alors qu’elles comptent une longueur d’avance sur le PSG. Les Normandes, elles, sont installées dans le ventre mou.

