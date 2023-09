Les joueuses espagnoles parviennent à un accord avec la ligue sur leurs salaires

Pas de deuxième report.

En grève depuis début septembre, pour réclamer de meilleurs salaires et de meilleures conditions d’entraînement et de formation, les joueuses de la Liga Femenina sont parvenues à trouver un accord avec la Ligue. La première journée de championnat ayant déjà été paralysée par cette grève, il y avait urgence à trouver une solution, alors que la deuxième journée commence vendredi, et que la grève devait durer au moins deux journées. Dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi, la Liga F a annoncé une série d’engagements envers les joueuses, avec notamment un salaire minimal assuré.

🚨 Comunicado oficial: Acuerdo entre Liga F y sindicatos para desconvocar la huelgahttps://t.co/oRsW918rxs#LigaF — Liga F (@LigaF_oficial) September 13, 2023

Ainsi, dès cette saison, les joueuses toucheront un solde minimum de 21 000 euros, qui pourra aller jusqu’à 23 000 euros « en fonction de la croissance des revenus commerciaux de la compétition ». En 2024-2025, celui-ci passera à 22 500 euros (25 000 au maximum) et enfin 23 500 euros (jusqu’à 28 000) pour l’exercice 2025-2026. L’accord porte pour l’instant sur les trois prochaines saisons. Si aucune annonce n’a été faite sur le développement de la formation ainsi que sur l’équilibre entre vie privée et professionnelle, la Liga F s’est félicitée de « l’engagement et des efforts répétés des clubs durant le processus de négociation, qui ont contribué de manière fondamentale à la réalisation du si nécessaire scénario de paix, sans perdre de vue la durabilité de la compétition. »

Deuxième victoire en un mois pour le foot féminin espagnol !

