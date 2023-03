La présidente du Sporting Club Huelva refuse la démission de son entraîneur et époux

Les Feux de l’amour version espagnole.

Dans une situation sportive délicate, l’entraîneur de l’équipe féminine de Huelva a souhaité présenter sa démission à la direction du club. Situation inhabituelle, la direction du club a refusé cette démission. Un imbroglio lié à la nature du rapport entre l’entraîneur et la présidente du club, puisque comme le rapporte Esport 3, Manuela Romero et Antonio Toledo sont mariés et travaillent au club ensemble depuis 2004, année de création de l’institution.

« Le conseil d’administration du CD Sporting Club de Huelva, réuni lundi après-midi, a décidé de ne pas accepter la démission d’Antonio Toledo et de Jenny Benítez, respectivement premier et deuxième entraîneurs, car ils sont les personnes idéales pour atteindre l’objectif du maintien en première division. » Actuellement treizième de Liga F, Huelva est sur la sellette en championnat. Le club andalou ne possède que deux points d’avance sur Alavés, premier relégable avec quinze points. Une descente en deuxième division serait catastrophique pour le club qui évolue dans l’élite du football espagnol depuis dix-sept saisons.

Pour le meilleur, et pour le pire, qu’ils disaient.

