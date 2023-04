Liga F: le Barça célèbre son titre avec le retour d’Alexia Putellas

Un après-midi riche en émotions.

Grâce à une victoire 3-0 face au Sporting Huelva ce dimanche au Johan Cruyff Estadi, le FC Barcelone a remporté la Liga F pour la huitième fois de son histoire. Le Real Madrid, deuxième avec 66 points, pointe trop loin du leader catalan, qui mène le championnat avec 78 points. Les joueuses de Jonatan Giráldez sont sacrées championnes d’Espagne en ayant remporté leurs 26 matchs sur 26 joués, marquant 108 buts et en encaissant seulement 5.

Un titre d’autant plus particulier que cette 27e journée de championnat était l’occasion d’enfin revoir Alexia Putellas sur un terrain. La milieu du terrain du Barça n’avait plus joué depuis 299 jours et sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Présente dans le groupe qui a affronté Chelsea en demi-finale retour de Ligue des champions jeudi, elle n’était pas entrée en jeu. Mais la double Ballon d’Or a finalement signé son retour le jour du titre. En qualité de capitaine, c’est même elle qui est allée récupérer la coupe en tribunes, pour la soulever aux côtés du président de la fédération espagnole Luis Rubiales, copieusement sifflé par le public, avant de rejoindre ses coéquipières sur le terrain.

Llegó el momento… 299 días después, vuelve ALEXIA PUTELLAS. Entra por Pina. Ovación del Johan. Sonríe la capitana, sonríe el fútbol ✨ @sport pic.twitter.com/mGDCwh11HY — Maria Tikas (@MariaTikas) April 30, 2023

Un président qui refuse de descendre sur la pelouse pour remettre une coupe, ça nous dit quelque chose.

