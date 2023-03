Les jets très privés de l’Olympique lyonnais

Encore un club qui ne s’inspire pas du FC Nantes.

L’émission Complément d’enquête sur France 2 dévoile ce jeudi 9 mars un reportage consacré aux jets privés des ultras riches. L’enquête pointe également du doigt les clubs de football, et particulièrement l’Olympique lyonnais.

⚽️Vous vous souvenez des « chars à voile » de Mbappé et son entraîneur? En #Ligue1, il n’y a pas que le PSG qui est accro aux jets privés. L’@OL aussi ! Son président s’était pourtant engagé à réduire les vols. ✈️ 📅#ComplementDenquete jeudi à 23h sur @France2tv pic.twitter.com/fg4ioHj643 — Complément d'enquête (@Cdenquete) March 7, 2023

Malgré la promesse du président Jean-Michel Aulas de réduire le déplacement de ses équipes par voie aérienne, dans les faits, l’histoire est bien différente. Complément d’enquête révèle que lors du déplacement des Lyonnais à Marseille, en novembre dernier, l’OL s’est déplacé en jet privé et en a même affrété deux pour l’occasion : un pour les joueurs et le staff, l’autre pour Jean-Michel Aulas himself. Il va sans rappeler qu’entre Lyon et Marseille, il existe une ligne à grande vitesse de TGV qui permet de rallier la capitale des Gaules à la cité phocéenne en 1h40. Soit moins de temps qu’il faut pour parcourir la distance entre l’aéroport de Marignane et le stade Vélodrome en heure de pointe.

Les marches de la gare Saint-Charles peuvent même servir d’échauffement d’avant-match.

