Le FC Nantes fait l’aller-retour à Paris en train et en car

Les Nantais se déplacent au Parc des Princes ce samedi 4 mars. Distants de 385 kilomètres et douze places en Ligue 1 par rapport à Paris, Antoine Kombouaré et ses joueurs feront le déplacement jusqu’à la capitale en train pour l’aller, puis en bus pour le retour. Depuis quelques jours, une pétition en ligne – signée par plus de 11 000 personnes – circulait pour demander aux coéquipiers de Ludovic Blas de rallier la capitale par voie ferroviaire.

« Je n’ai pas attendu que ces gens viennent avec leur pétition, bien avant j’avais décidé qu’on partait en train à Paris, a expliqué Kombouaré ce vendredi. On est super contents d’y aller en train : deux heures, normal. Et après on rentre en bus. Trois heures et demie de bus, ça n’a jamais tué les gens. Je viens de Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique ça fait bien longtemps que je suis concerné par l’écologie, là-bas les fonds marins sont détruits, ça me fout les boules. […] Quand on peut, on le fait, je l’ai toujours fait. Lorsque j’étais entraîneur du PSG, on était allé à Lyon en train. Quand tu joues tous les trois jours, tu ne peux pas le faire, mais là on ne joue pas en Coupe d’Europe, on a deux jours de repos, donc on prend le train. Je n’ai pas attendu qu’on me mette la pression. Chez moi, les familles sont concernées par ça. Il y a plein d’îles qui vont disparaître. »

En espérant que ça puisse donner des idées aux autres clubs du championnat, à commencer par le PSG qui était venu à Nantes en avion en septembre, provoquant la polémique.

