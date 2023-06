Les dessous de l’offre venue d’Arabie saoudite pour Lionel Messi

S’il voulait l’argent, il y serait allé.

L’Arabie saoudite, devenue prédatrice des plus grands noms du football européen, a récemment vu une de ses offres rejetée par Lionel Messi, parti pour l’Inter Miami. Sans réelle information complémentaire, la sphère du foot sentait l’argent à plein nez, mais ne se doutait pas de tous les détails de ce contrat opulent. Le New York Times a décidé de révéler les coulisses qui étaient jusque-là bien gardées au chaud. La Pulga avait la possibilité d’empocher environ 25 millions de dollars en comptant peu sur ses performances sportives. En effet, le contrat proposait à l’Argentin de remporter des sommes faramineuses pour des tâches plutôt élémentaires. Deux millions de dollars pour au moins un congé annuel, frais de voyage et hébergement payés par le gouvernement pour lui et jusqu’à 20 membres de son entourage. Deux millions de dollars supplémentaires pour la publication de dix promotions par an du pays. Et la même somme pour participer à une campagne touristique annuelle et encore pour des actes caritatifs et apparitions dans des évènements de ce genre.

Post Instagram Voir sur instagram.com

L’attaquant de 35 ans a tout de même décidé de refuser cette offre, peut-être à cause de la ligne qui stipule que le joueur n’est pas autorisé à ternir l’image du pays, et ce, malgré les multiples polémiques dont il fait l’objet ?

Finalement, Messi est éthiquement correct.

Giorgos Karagounis : « Certains ont mal parlé de la Grèce en 2004, mais on était les meilleurs »