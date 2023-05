Les Bleues connaissent leurs adversaires pour la première Ligue des Nations féminine

Glisser sur le toit de l’Europe.

Le tirage de la Ligue A de la première Ligue des Nations féminine vient de se clore. Seize équipes classées dans quatre chapeaux étaient en attente de leurs futurs adversaires qu’elles affronteront à partir du 20 septembre prochain. Et dans le groupe 2, les Bleues ont été servies. Les femmes dirigées par Hervé Renard devront montrer les dents pour venir à bout de la Norvège, de l’Autriche et du Portugal.

Tirage de la Ligue A de la première UEFA Women's Nations League! Calendrier complet à venir! #UWNL | #EURO2025 pic.twitter.com/FvNFqYiTAc — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) May 2, 2023

Les Anglaises, dernières championnes d’Europe en titre seront opposées aux Pays-Bas, à la Belgique et à l’Ecosse dans le groupe 1. L’Allemagne, défaite en finale de l’Euro 2022 (2-1) par les Three Lionesses aura une plus grande marge de manœuvre dans son groupe composé des Danoises, des Islandaises et des Galloises (Groupe 3). La poule 4 prévoit un spectacle digne des plus grands. Suède, Espagne, Italie et Suède devront se battre comme des guerrières pour atteindre le dernier carré de la compétition.

Reste donc à trouver des diffuseurs…

Le Tournoi de France non renouvelé par la FFF