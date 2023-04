Le stade de Leeds fermé jusqu’à nouvel ordre 

Alerte générale à Elland Road.

Leeds a annoncé ce vendredi que son stade d’Elland Road allait fermer ses portes jusqu’à nouvel ordre. Cette décision fait suite à une menace d’attaque proférée sur les réseaux sociaux, rendant nécessaires des contrôles de la police du West Yorkshire. « Les bureaux, la billetterie, les bureaux de la Fondation et la boutique du club de Leeds United à Elland Road seront fermés jusqu’à nouvel ordre, sur conseil de la police », a livré le club dans son communiqué publié ce vendredi. « Nous nous excusons pour tout inconvénient et nous informerons le public lorsque le service normal reprendra. » De son côté, la police a déclaré que des enquêtes étaient en cours pour établir la crédibilité de la menace.

Leeds United’s offices, ticket office, Foundation offices and club shop at Elland Road will be closed until further notice on the advice of the police.

We apologise for any inconvenience and we will inform the public when normal service resumes

— Leeds United (@LUFC) March 24, 2023