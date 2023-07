Le Sommer regrette le manque de réalisme des Bleues

À quand le 90e but en sélection ?

Tenues en échec par la Jamaïque pour leur premier match de la Coupe du monde, les Bleues ont surtout pêché dans les derniers mètres adverses, gâchant plusieurs belles occasions de buts. Un mal qu’il va falloir vaincre si les filles d’Hervé Renard veulent aller loin dans ce Mondial. « On savait à quoi s’attendre avec les Jamaïcaines. On savait qu’elles allaient mettre beaucoup d’impact, qu’il allait y avoir des duels, et c’est exactement ce qu’il s’est passé, analysait Eugénie Le Sommer au coup de sifflet final auprès de M6. On a eu trop de déchet technique en première période, et on n’a pas réussi à marquer lors de la seconde… C’est dommage. »

Kadi Diani a notamment eu trois belles opportunités de la tête sur de bons centres, la dernière échouant même sur la transversale de Spencer dans les dernières minutes. « Il va falloir travailler notre réalisme et notre efficacité devant la cage adverse, mais je tiens à souligner notre gros match défensif », a pointé sa compère en attaque, meilleur buteuse de l’histoire de la sélection. Privé de Delphine Cascarino ou de Selma Bacha (qui pourrait faire son retour pour le deuxième match face au Brésil), Hervé Renard va devoir trouver les solutions pour déstabiliser les blocs adverses.

Kylian Mbappé est disponible pour filer quelques conseils, sinon.

