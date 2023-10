Le Red Star s’exprime à son tour sur les incidents survenus à Nancy mercredi soir

L’affaire continue.

À la suite des cris racistes qui ont visé plusieurs joueurs du Red Star mercredi soir à l’issue de la rencontre face à Nancy, le club lorrain a présenté ses excuses ce jeudi matin dans un communiqué. Après celui-ci, c’est la direction du club francilien qui s’est exprimée, jugeant les agissements racistes qui ont visé ses joueurs « détestables et révoltants ».

Communiqué officiel ⤵️ — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) October 12, 2023

Le Red Star a ainsi appelé à « une sanction exemplaire contre les auteurs de ces agissements abjects », et a également déclaré que « l’ensemble du club » était « meurtri » par ces attaques. La direction du club a tenu à saluer le club de Nancy, « qui met tout en œuvre » pour identifier les auteurs des faits. En conclusion du communiqué, le Red Star déclare avoir prévu de saisir la FFF et les autorités compétentes pour « défendre nos joueurs, notre honneur et nos valeurs ».

La FFF annonce que sa commission de discipline va ouvrir une procédure disciplinaire concernant les incidents racistes présumés constatés mercredi 11 octobre à l’occasion du match @asnlofficiel / @RedStarFC au stade Marcel-Picot, en @NationalFFF.https://t.co/tZjzUC7std — FFF (@FFF) October 12, 2023

La FFF a déclaré dans la foulée ouvrir une procédure disciplinaire concernant les incidents racistes survenus lors du match. Elle souhaite également s’associer à la procédure de plainte de Nancy.

Racisme en tribune : Nancy présente ses excuses