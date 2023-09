Le PSG et Francfort sont enfin tombés d’accord pour Randal Kolo Muani

Sur le gong !

Les longues semaines de tractations, le jeu de poker menteur, et le bras de fer entamé par Randal Kolo Muani avec Francfort pourraient enfin prendre fin. D’après les informations de RMC Sport et de L’Équipe, un accord aurait en effet été trouvé entre le PSG et l’Eintracht pour un transfert de l’international français aux neuf sélections. Pour s’attirer ses services, Paris débourserait ainsi 75 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 15 briques de bonus.

Un an après son arrivée, libre, en Bundesliga, Randal Kolo Muani devrait donc permettre à l’Eintracht Francfort de faire une sacrée plus value. Mais alors que le mercato ferme ses portes ce vendredi à minuit, les Allemands cherchent toujours un remplaçant, et auraient déjà demandé la signature d’Hugo Ekitike en échange.

Et si l’avant-centre faisait tout capoter pour se venger de Paris ?