Le PSG champion de France dès ce mercredi si…

Le XII d’or.

Après une semaine parfaite synonyme de qualification en demi-finale de C1 et d’une nouvelle gifle en championnat, le Paris Saint-Germain n’est plus très loin de soulever un douzième Hexagoal. À ce stade, les Rouge et Bleu comptent 11 points d’avance sur l’AS Monaco et 13 unités sur Brest, et pourraient être sacré dès ce mercredi. Puisqu’à l’occasion des matchs en retard de la 29e journée pour les trois écuries européennes (PSG, OM, et anciennement Lille), les Parisiens joueront le titre face à Lorient, et seront assurés de remporter le championnat si Monaco s’incline contre Lille.

Cette double condition s’explique par le fait que le leader doit posséder 13 points d’avance sur son dauphin pour être définitivement sacré champion de France. Les hommes de Luis Enrique semblent donc bien partis pour soulever le douzième championnat du club, reste à savoir si l’équipe type sera sur le pré face à Lorient ou si le technicien fera de la rotation au Moustoir. L’année dernière, le club de la capitale avait du attendre la 37e journée pour s’adjuger une onzième couronne.

Le match du titre, avec ou sans Mbappé ?