Le message de la fédération allemande aux internautes racistes : « Vous nous dégoûtez »

Trop, c’est trop.

La fédération allemande a pris la défense de Youssoufa Moukoko et Jessic Ngamkam, victimes d’insultes racistes, ce jeudi. L’attaquant a manqué son penalty face à Israël et les deux équipes se sont quittées sur un triste match nul (1-1), lors de la première journée de l’Euro Espoirs en Géorgie. « Nos équipes nationales mettent ensemble tout leur cœur à l’ouvrage sur le terrain. Nous ne permettons pas qu’on les divise par la haine, l’incitation à la haine et le racisme », précise la DFB sur ses réseaux sociaux.

MEHR VON UNS – KEINER VON EUCH. pic.twitter.com/0S2sWz6MM3 — DFB (Verband) (@DFB) June 23, 2023

« À ceux qui ont écrit hier des commentaires discriminatoires, insultants et méprisants à l’égard de certains joueurs, nous voulons dire : vous nous dégoûtez. Vous n’êtes pas des supporters, nous n’avons pas besoin de vous, nous ne voulons pas de vous » . Vinicius Junior, ayant été victime de racisme à plusieurs reprises, préside une nouvelle commission à la FIFA, dédiée à la lutte contre ce phénomène. Elle permettra de trouver des sanctions adéquates pour les affaires discriminantes.

La commission doit avoir une sacrée pile de dossiers.

Pronostic République Tchèque Allemagne : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro Espoirs 2024