Le Maroc s’impose face à la Colombie, les deux nations qualifiées en 8es

Maroc 1-0 Colombie

But : Lahmari (45e+4) pour les Lionnes de l’Atlas

Une performance historique !

Dans un match très disputé, le Maroc accroche une belle victoire 1-0 face à la Colombie, un score qui renvoie les Allemandes chez elles dès la phase de poules et permet aux Marocaines de se qualifier en huitièmes de finale pour leur toute première Coupe du monde ! Les Lionnes de l’Atlas, visiblement libérées après leur victoire 1-0 face à la Corée du Sud il y a cinq jours, sont les premières à attaquer, avec un gros déboulé de Ibtissam Jraidi dans le couloir gauche (1e). Ramirez lui répond et tente d’enfin lancer la Colombie dans son match (11e). Joueuse la plus tranchante côté marocain, Fatima Tagnaout tente une tête audacieuse bloquée dans la boîte avant de signer un contre éclair après un coup franc manqué par les Cafeteras (22e). C’est encore elle qui se projette sur une passe en profondeur d’Anissa Lahmari, avant de se faire rattraper par Jorelyn Carabali (27e). Après deux nouvelles percées de Tagnaout (29e, 35e), Leicy Herrera place une énorme tête sur un long centre de Caicedo au second poteau, mais ça passe au-dessus (44e). Alors que la Colombie semblait reprendre le dessus en cette fin de première période, Ibtissam Jraidi obtient un penalty après un gros coup de coude de Daniela Arias dans son dos. Ghizlane Chebbak s’y colle, Perez l’arrête mais Anissa Lahmari se jette et reprend (1-0, 45e+4).

Au retour des vestiaires, le rythme qui allait d’un but à l’autre en première période retombe un peu et il faut attendre la 59e minute pour voir une lourde frappe de Lorena Bedoya après un bon mouvement initié par Linda Caicedo. La pépite trouve Daniela Montoya au second poteau, avant que Nouhaila Benzina ne dégage plein axe et serve accidentellement son adversaire. Ramirez tente elle aussi sa chance de loin mais Khadija Errmichi envoie en corner (62e). La gardienne marocaine signe un nouvel arrêt exceptionnel en s’imposant devant Linda Caicedo après une percée de Ramirez sur le côté gauche et une remise bien orientée de Catalina Usme pour la jeune attaquante au second poteau (72e). Dans la foulée, l’attaquante colombienne devance Benzina mais ne voit pas Caicedo au second poteau et l’envoie sur le premier (79e). La fin du match semble être un concours à celui qui fera tout pour conserver ce score qui élimine l’Allemagne : une longue frappe de Chebbak contrée par Carabali (85e), une reprise pas suffisamment forte d’Ayane (90e), un centre manqué de rien par Ramirez (90e+4).

Au coup de sifflet final, les deux nations filent suivre le Corée du Sud-Allemagne sur leurs portables pour découvrir qu’elles iront toutes les deux en huitièmes !

Maroc (4-4-2) : Errmichi – Ait El Haj, Benzina, El Chad, Redouani – Ouzraoui, Nakkach, Chebbak, Tagnaout – Jraidi (Ayane, 86e), Lahmari (Amani, 72e). Sélectionneur : Reynald Pedros.

Colombie (4-2-3-1) : Perez – Arias, Carabali, Arias, Vanegas – Bedoya (Chacon, 86e), Montoya (Ospina, 60e) – Caicedo, Herrera, Ramirez – Usme. Sélectionneur : Nelson Abadia.

