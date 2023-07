Le Maroc s’offre un succès historique face à la Corée du Sud

Corée du Sud 0-1 Maroc

But : Jraidi (6e)

Cette fois, les Marocaines étaient Jraidi.

Balayé par l’Allemagne pour le premier match de son histoire en Coupe du monde, le Maroc est allé chercher un véritable exploit face à la Corée du Sud ce dimanche dans le groupe H (1-0). Les joueuses de Reynald Pedros peuvent donc encore rêver des huitièmes et tenteront d’aller gratter leur qualification face à la Colombie, ce jeudi. Complètement passées à travers lors de leur précédente rencontre, les Lionnes de l’Atlas n’ont pas douté longtemps sur la pelouse du Hindmarsh Stadium. Après une combinaison côté droit, Hanane Aït El Haj a déposé une galette sur la caboche d’Ibtissam Jraidi qui a parfaitement décroisé sa tête pour ouvrir le score (0-1, 6e). Une entame de match parfaite pour les Marocaines, qui ont ensuite vu les Taeguk Ladies prendre le contrôle de la gonfle sans parvenir à se montrer réellement dangereuses.

La deuxième période est repartie sur les mêmes bases que la première, avec une grosse occasion dès la reprise pour Zineb Redouani et le Maroc (50e). Contrairement au premier acte, la Corée du Sud a cette fois réussi à laisser passer l’orage sans encaisser de pion et a ensuite à nouveau posé ses pattes sur cette partie. Mais comme lors des 45 premières minutes, les joueuses de Colin Bell se sont montrées incapables de cadrer la moindre tentative (seize tirs, en tout). A l’image de cette frappe de Casey Phair, en toute fin de match (87e). Malmené, le Maroc a tenu et décroche ainsi sa toute première victoire dans un Mondial.

Pour la Corée du Sud, ça va être Cho d’aller plus loin.

Corée du Sud (3-5-2) : Jung-Mi – Kim, Hong (Phair, 84e), Shim – Choo (Moon, 46e), Lee (Chun, 89e), Ji, Cho, Jang – Son (Choe, 46e), Park (Jeoun, 69e). Sélectionneur : Colin Bell.

Maroc (4-4-1-1) : Er-Rmichi – Aït El Haj, El Chad, Benzina, Redouani – Diki, Nakkach (Badri, 80e), Chebbak, Tagnaout (Bouftini, 80e) – Amani (Kassi, 69e) – Jraïdi (Ayane, 74e). Sélectionneur : Reynald Pedros.

Reynald Pedros : « Des joueuses ont sombré dans l'émotion contre l'Allemagne, c'est humain »