Le lieu du futur stade du PSG bientôt annoncé ?

Le vrai feuilleton de l’été ?

Le PSG a quelques priorités sportives cette semaine, mais le futur stade du Paris Saint-Germain n’est pas pour autant laissé de côté par la direction parisienne. Bien au contraire. Le quotidien L’Équipe avance que le club de la capitale devrait annoncer le choix de la ville retenue dans les deux semaines à venir. Au revoir le seizième arrondissement de Paris, bonjour… Massy ou Poissy !

Des avantages et inconvénients de chaque côté

Première option qui se dégage à l’heure actuelle, la ville de Poissy. Le PSG y compte déjà son centre d’entraînement, un avantage de proximité qui n’est pas à négliger. Le hic, la présence du mastodonte de l’automobile Stellantis. Si ce projet XXL venait à se concrétiser, il devrait se réaliser sur des terrains sous la propriété du groupe néerlandais. Il faudrait donc que Stellantis accepte de vendre ses terres et de réduire son activité sur place, ce qui n’est pas impossible au vu des rumeurs de fin 2024.

L’autre idée est de s’installer dans l’Essonne, dans la commune de Massy. La ville a l’avantage d’être très bien desservie par les transports en commun et les axes routiers. Tellement bien connectée que cela en devient un problème. Situé non loin de l’aéroport d’Orly, le radar qui permet de guider les avions n’autorise pas la construction de structure de plus de 40 mètres de hauteur. Outre cet obstacle, le terrain de la Bonde, sur lequel le projet serait imaginé, est classé en terre agricole. De quoi susciter potentiellement la colère de nombreuses associations écologistes.

La dernière option ? Que la direction parisienne attende de voir qui prendra la tête de la mairie de Paris à la place d’Anne Hidalgo en 2026 et, pourquoi pas, de rester au mythique Parc des Princes, sous la condition d’en devenir le propriétaire. Une idée pourtant démentie par le club de la capitale, bien décidé à mettre les voiles.

Et le stade Jean-Bouin, on y a pensé ?

