Le coefficient UEFA français fragilisé

Après une première partie de saison européenne bien gérée, les clubs français sont tombés de haut ce jeudi soir en Ligue Europa. Ni Monaco, ni Rennes, ni Nantes n’ont su trouver les solutions pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Un constat d’échec pour le football français, qui pourrait avoir des conséquences : alors qu’elle s’était détachée de ses poursuivants plus tôt dans la saison, la France voit revenir les Pays-Bas et le Portugal dans la course à la cinquième place au coefficient UEFA. D’après Swiss Football Data, elle n’aurait d’ailleurs plus que 3,031 points d’avance sur les Néerlandais et 5,615 points d’avance sur les Portugais. Un avantage qui pourrait continuer de fondre, si les derniers représentants français en Europe (le PSG en Ligue des champions et l’OGC Nice en Ligue Europa Conférence) étaient à leur tour éliminés.

