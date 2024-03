Le Bayern fouette Darmstadt avec un Kane record, Wolfsburg perd pied

Les Bavarois continuent d’attendre un faux pas de la part du Bayer Leverkusen.

Chez la lanterne rouge Darmstadt, le Bayern Munich a roulé des mécaniques pour s’imposer très tranquillement (2-5), une semaine après la dérouillée infligée à Mayence. La stat du week-end : avec son 37e pion en 35 matchs toutes compétitions confondues, Harry Kane devient le premier joueur de l’histoire de la Bundesliga à marquer au moins 31 buts pour sa première saison outre-Rhin. Face aux Lilien, le sujet de Sa Majesté s’est illustré de la tête, sur un centre de Joshua Kimmich. Jamal Musiala a lui planté un doublé, dont un délicieux numéro en solo pour se défaire de pas moins de cinq adversaires. Pas sélectionné avec les Espoirs à cause de son temps de jeu, Mathys Tel a parachevé la partition, servi aux petits oignons devant le but par Eric Maxim Choupo-Moting.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇩🇪 #Bundesliga 👊 Mené 1-0, le Bayern Munich pulvérise Darmstadt 5-2 ! 🔥🔥 En feu, Musiala s’est offert un doublé et une passe décisive ! Tel a marqué ! 🥵 Harry Kane a marqué, avant de sortir sur blessure…https://t.co/xpP21MfpVU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 16, 2024

Du côté de Wolfsburg, c’est la soupe à la grimace avec une triste quatorzième place à la clé, puisque les Loups ont été copieusement inefficaces et donc vaincus par Augsbourg, à domicile (1-3) après avoir pourtant ouvert le score très tôt, par l’entremise de Patrick Wimmer, expulsé avant l’entracte. Le troisième revers de suite, alors que le dernier succès remonte au 16 décembre dernier, contre Darmstadt. De son côté, l’Union Berlin a ravi trois points précieux contre le Werder Brême (2-1), doublant du même coup Wolfsburg, tandis que le Werder est rentré dans le rang. À son niveau sur la saison, Gladbach n’a pas pu faire mieux qu’un nul à Heidenheim (1-1), son voisin de classement, en onzième position. Enfin, Mayence s’est donné un peu d’espoir de maintien en maîtrisant son concurrent direct Bochum (2-0), grâce à un doublé de Jonathan Burkardt. Six points séparent encore l’actuel barragiste et le VfL.

Darmstadt 2-5 Bayern Munich

Buts : Skarke (28e) et Vilhelmsson (90e+5) pour les Lilien // Musiala (36e et 64e), Kane (45e+1), Gnabry (74e) et Tel (90e+3) pour le Rekordmeister

Wolfsburg 1-3 Augsbourg

Buts : Wimmer (9e) pour les Wölfe // Maier (45e+2) et Jakić (61e et 79e) pour le FCA

Union Berlin 2-1 Werder Brême

Buts : Vertessen (50e) et Aaronson (52e) pour les Eisernen // Weiser (63e) pour les Werderaner

Heidenheim 1-1 Borussia Mönchengladbach

Buts : Dinkci (66e) pour le FCH // Hack (9e) pour les Fohlen

Mayence 2-0 Bochum

Buts : Burkardt (45e+3 SP et 71e) pour les Nullfünfer

