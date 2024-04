Le Bayern plie Cologne et retarde le sacre de Leverkusen

Au moins, le Bayern est obligé de jouer le jeu.

Presque condamné à abandonner son titre à Leverkusen, le Bayern Munich doit encore défendre sa deuxième place pour ne pas sombrer en fin de saison. Face à Cologne, les Bavarois ont fait le travail avec une victoire 2-0 à domicile. Raphael Guerreiro a ouvert le score d’une superbe frappe enroulée, avant que Thomas Müller ne finalise le tout avec un but dans le temps additionnel. Seule ombre au tableau : la blessure de Kingsley Coman, sorti à la 50e minute.

Pour Leipzig, la réception de Wolfsburg a ressemblé à une balade de santé, avec une victoire nette (3-0), grâce à des buts de Dani Olmo, Benjamin Sesko et Loïs Openda. Les Taureaux sont quatrièmes, ex-aequo avec le Borussia Dortmund, qui s’est imposé sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach dans un match animé (1-2). Marcel Sabitzer a inscrit deux buts et aurait même pu (dû ?) s’offrir le triplé : pile à l’instant où Sabitzer frappait et inscrivait son deuxième penalty du match, l’arbitre, appelé par la VAR, a finalement… annulé la faute, au dernier moment. Fou. Réduits à dix après le carton rouge de Karim Adeyemi, les coéquipiers de Mats Hummels ont su faire le dos rond et conserver leur avantage pour rester collés à Leipzig au classement.

📸 – Sabitzer was taking a penalty, converted the penalty but just when he was about to hit it, the referee stopped him and went for a VAR check to CANCEL the penalty.

Remarkable moment! pic.twitter.com/lYTZfjmxNO

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 13, 2024