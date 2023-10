Le Barça va renflouer ses caisses grâce aux reliques du Camp Nou

Le Barça cherche à renflouer ses caisses épisode 155.

La rénovation et l’agrandissement du Camp Nou poursuivent actuellement leur bonhomme de chemin, et c’est le FC Barcelone qui se frotte les mains. Alors que la relocalisation ponctuelle au stade olympique de Montjuic se déroule très bien pour l’instant, le club catalan a en effet lancé son nouveau projet, baptisé « Memorabilia ». Le but ? Permettre aux fans du club de s’offrir certaines reliques de l’ancienne version du stade, comme des sièges, des bouts de pelouse, des morceaux de filet, ou même des diamants fabriqués à partir du gazon du dernier match disputé dans le stade en mai dernier.

Une vente d’abord réservée aux socios du club détenteurs d’abonnement, puis aux socios non abonnés, avant une dernière salve ouverte à tous. En fonction du billet dépensé, il sera ainsi possible d’obtenir différents designs de siège. Concernant les diamants, obtenus grâce au carbone du gazon, ils seront proposés sous différentes tailles et différentes formes, puisqu’ils seront aussi incorporés à des petits bijoux ou même des pin’s. Leur grande spécificité étant d’avoir un impact environnemental nul. Pour cela, il faudra débourser a minima 499 euros.

Prêts à tout pour faire des sous.

