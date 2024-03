Le Barça communique sur les blessures de Frenkie de Jong et Pedri

Le Barça a subi assez de tuiles cette saison pour compléter le toit du futur Camp Nou.

Lors du nul soporifique face à l’Athletic Club ce dimanche (0-0), Frenkie de Jong et Pedri ont été contraints d’être remplacés prématurément. De quoi réveiller de vives inquiétudes chez les Catalans, qui affrontent dans un peu plus d’une semaine le Napoli en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Le club a communiqué ce lundi la nature de la blessure des deux joueurs : De Jong souffre d’une entorse du ligament latéral de la cheville droite, tandis que Pedri a été touché au quadriceps droit. Aucune durée d’indisponibilité n’a été communiquée, le Barça se contentant de préciser que « les deux joueurs sont absents et leur récupération déterminera leur disponibilité ».

La poisse continue pour les deux milieux de terrain, pas épargnés par les pépins physiques dernièrement. En début de saison, le Néerlandais s’était retrouvé deux mois sur la touche, déjà en raison d’une entorse à la cheville. Pedri, lui, collectionne les blessures en tout genre depuis trois ans, ayant déjà cumulé près de 100 jours d’absence cette saison.

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗡𝗘𝗪𝗦❗️

➡ Frenkie de Jong has a lateral ligament sprain in his right ankle. ➡ Pedri has a right quadriceps injury.

Both players are out and their recovery will determine their availability. pic.twitter.com/9QTXVCw9EN

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2024