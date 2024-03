Bilbao et le Barça endorment San Mamés

Athletic Club 0-0 FC Barcelone

La course à la Liga est de moins en moins passionnante.

Au coup d’envoi de son duel face à l’Athletic Club ce dimanche soir pour le compte de la 27e journée de Liga, le FC Barcelone avait l’occasion de revenir à six points du Real Madrid, accroché à Valence samedi. Il n’en a rien été, puisque les deux équipes se sont quittées avec un nul vierge (0-0) et une distance de huit points pour les Catalans derrière les Merengues. Bilbao perd également des unités dans son sprint pour la Ligue des champions.

Le premier acte aura été marqué par la tentative de lob à distance de João Cancelo, sauvée sur sa ligne par Yeray Álvarez (31e), mais surtout par les deux blessures barcelonaises de Frenkie de Jong, touché à la cheville droite (25e), et Pedri, souffrant, lui, de la cuisse (43e). Les deux milieux de terrain ont ainsi dû quitter leurs coéquipiers avant la pause, le Néerlandais devant même être escorté par la civière motorisée.

Rien à signaler au retour des vestiaires non plus, si ce n’est une frappe lointaine de Robert Lewandowski proche du cadre d’Unai Simón, mais trop enlevée pour inquiéter le gardien basque (51e). Le Polonais est également en manque de réussite au moment de reprendre le ballon dans la surface adverse, avant d’être repris in extremis par le tacle d’Aitor Paredes (58e). Peu d’occasions et beaucoup d’ennui, en résumé.

