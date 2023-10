Le FC Barcelone braque Bilbao

FC Barcelone 1-0 Athletic Bilbao

But : Guiu (80e) pour les Blaugranas

Une nouvelle pépite made in la Masia.

Les succès de Gérone et de l’Atlético de Madrid obligeaient le Barça à réagir face à Bilbao, pour ne pas se faire de frayeurs au classement. Le principal est acquis avec une courte victoire (1-0) grâce à son improbable coqueluche Guiu et les trois points empochés, avec un effectif remodelé suite aux nombreuses blessures dans les rangs blaugranas. La première mi-temps ne restera pas dans les livres d’histoires du football puisqu’hormis quelques situations de part et d’autre, ce sont surtout les relances ratées ou le déchet technique des deux équipes qui ont rythmé l’ensemble des 45 minutes. Côté Barça, Joao Félix s’est montré le plus dangereux et disponible sur le front de l’attaque. A l’origine des meilleures offensives catalanes, il a notamment trouvé la transversale bilbayenne (10e) et a vu son tir bloqué par Unai Simón dix minutes plus tard (20e). Les Leones ont été plus tranchants en attaque, avec les frères Williams : Iñaki d’abord (5e, 21e) puis Nico (45+1e), mais un Ter Stegen des grands soirs a sauvé son équipe à trois reprises et a permis au Barça de rentrer au vestiaire sans avoir encaissé le moindre but.

La seconde période a été du même acabit que la première, si ce n’est que c’est le Barça qui s’est procuré les occasions les plus franches. La situation la plus chaude a une nouvelle fois été offerte par Joao Félix, qui a vu sa frappe repoussée par le portier basque dans les pieds de Fermín Lopez sans que ce dernier ne parvienne à reprendre le ballon (58e). La lumière est finalement venue d’un gamin de 17 ans, formé à la Masia et qui a effectué ses débuts en professionnels : à peine lancé dans le grand bain du monde professionnel, Marc Guiu est venu ouvrir le score pour les Blaugranas sur son premier ballon, 23 secondes après son entrée en jeu (1-0, 80e). Un coup fatal sur les têtes basques.

Le Clásico qui arrive risque bien d’être déterminant, pour la suite du championnat.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Baldé (Alonso, 79e), Martinez, Christensen (Araujo, 59e), Cancelo – Gundogan, Romeu (Yamal, 59e), Gavi – Félix, Torres, Lopez (Guiu, 79e). Entraîneur : Xavi Hernandez.

Athletic Bilbao (4-2-3-1) : Simon – De Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche (Lekue, 26e) – De Galarreta (Prados, 67e), Garcia (Gomez, 77e) – I. Williams, Sancet, N. Williams (Berenguer, 77e) – Guruzeta (Ares, 67e). Entraîneur : Ernesto Valverde.

