La plus belle action lensoise face à Arsenal… en tribune

Si le RC Lens a marqué les esprits en renversant Arsenal mardi sur sa pelouse, c’est aussi grâce à la prestation magistrale du public sang & or. Dans un Bollaert volcanique, les Lensois se sont transcendés sur la pelouse, mais pas que. Sur les réseaux sociaux, la plus belle action de la soirée a été dévoilée dans une vidéo. La scène se déroule juste après le but du 2-1 inscrit par Elye Wahi. Alors que son nom est scandé par toute l’enceinte, un supporter lensois provoque gentiment le parcage muet d’Arsenal, en lui montrant la dernière chose qu’ils ont envie de voir à ce moment : le logo des Spurs.

La vidéo est légendaire 🤣 pic.twitter.com/SxbcanRBHO — Sann (@sannoxxx) October 3, 2023

Les canons sciés.

