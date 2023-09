La MLS résilie le contrat d’un joueur de Montréal pour « comportement néfaste »

Laval fait des ravages outre-Atlantique.

Matko Miljevic, milieu offensif du CF Montréal au faible temps de jeu, a vu le championnat nord-américain résilier le contrat qui le liait à la franchise canadienne lundi. Son tort ? Un « comportement néfaste pour la ligue et pour avoir transgressé ses obligations de joueur », selon la MLS. L’international U20 américain également passé par les équipes de jeunes argentines aurait disputé trois matchs au sein de la Québec Calcetto Soccer League, l’un des championnats amateurs du continent de 6 contre 6 du côté de Laval (au Québec, pas en Mayenne).

Le joueur formé à Argentinos Juniors s’était d’abord fait suspendre à vie de ladite ligue pour avoir frappé un joueur au visage après lui avoir craché dessus pendant qu’il assistait à un match depuis les tribunes. Surtout, pour ne rien arranger à sa situation, Matko Miljevic a usé d’un faux nom… trop voyant puisqu’il avait choisi « Matko Milojevic ».

Si c’était pour jouer avec Jordan Adéoti, Anthony Gonçalves et Antonin Bobichon à Laval, on aurait compris, mais pour un tournoi de five, c’est un peu gros.

