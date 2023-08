Le gouvernement catalan exige la démission de Rubiales après son baiser forcé à Hermoso

La secrétaire générale de la Généralité de Catalogne chargée des sports, Anna Caula, ne décolère pas après le baiser forcé de Luis Rubiales – président de la Fédération espagnole – sur Jennifer Hermoso, attaquante sacrée championne du monde avec la Roja ce dimanche. Au micro de Catalunya Ràdio, l’ancienne députée au Parlement de Catalogne n’a pas mâché ses mots au lendemain de ce geste déplacé qu’elle qualifie d’ « agression forte ». La membre du gouvernement catalan a même demandé la démission de Luis Rubiales : « C’est au président de Fédération d’être scrupuleux sur le savoir-vivre. Ce qu’expliquent ce baiser et les déclarations ultérieures qui le justifient, c’est que l’on normalise des attitudes qui sont inacceptables. » Hermoso a passé une bonne partie de sa carrière au FC Barcelone (2013-2017 puis 2019-2022).

Pour l’heure, le président de la RFEF n’est pas inquiété. À l’aéroport de Sydney, avant de rentrer fêter le titre en Espagne, Luis Rubiales a plutôt pris l’incident à la légère au micro de Cope : « N’écoutons pas les idiots et les gens stupides, vraiment. Il s’agit juste de deux amis qui fêtent quelque chose. Nous ne sommes pas là pour des bêtises. Moi, avec tout ce que j’ai vécu, plus de bêtises et plus de trous du c**. Ignorons-les et profitons des bonnes choses. » Entre deux éclats de rire, il avait auparavant annoncé offrir des vacances à Ibiza aux joueuses couronnées afin de « célébrer son mariage » avec Hermoso.

Cette dernière a également tenu à éteindre l’incendie en atténuant la gravité de l’attitude de Luis Rubiales. « C’était un geste mutuel totalement spontané après l’immense joie de remporter ce Mondial. Le président et moi avons une grande relation, son comportement avec nous toutes a été impeccable », a précisé la joueuse auprès de l’agence espagnole EFE. « Je n’ai pas aimé », avait-elle pourtant réagi juste après l’incident.