King size.

Auteur de trois buts lors des deux dernières journées de championnat, Kingsley Coman a enchaîné en marquant l’unique but du huitième de finale aller de Ligue des champions au Parc des Princes (0-1). L’attaquant français a une nouvelle fois endossé le costume de bourreau du PSG, son ancien club, qu’il avait déjà crucifié en finale de la compétition en 2020. « C’était très particulier, a-t-il confié au micro de Canal+. C’est un club où j’ai grandi, c’est la ville où je suis né. C’était compliqué de célébrer ici, mais à la fin on est quand même très content de la victoire. »

« C’est quelque chose qu’on travaille beaucoup à l’entraînement, a-t-il expliqué au sujet de son but, inscrit sur un centre du latéral Alphonso Davies. Il met vraiment une balle parfaite, j’ai un peu de réussite, je la prends bien fort, à un endroit où le gardien a du mal à la prendre. Une victoire à l’extérieur, c’est toujours bon à prendre. On aurait pu vouloir plus au début, mais ça aurait pu être plus compliqué à la fin, donc on va se contenter de ce 1-0. » Et le héros du soir, sorti à la 75e minute, de conclure sur son état physique : « Mon mollet siffle un peu. Je vais faire des tests demain, j’espère que ce n’est que quelques jours. »

Dommage pour le PSG : d’ici au 8 mars, il aura largement le temps de récupérer.