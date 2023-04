Kings League : El Barrio remporte le tournoi devant 92 500 spectateurs

92 522.

Tel est le nombre, précis, de spectateurs venus au Camp Nou observer le Final Four de la Kings League. Car c’est évidemment Barcelone qui accueillait la dernière étape de ce tournoi inédit, pensé par Piqué et faisant intervenir de nouvelles règles. Le public du stade, plein à craquer, a d’ailleurs scandé « Messi ! Messi ! » dans l’idée d’un éventuel retour de la Pulga en Catalogne.

Sur le plan sportif, c’est El Barrio qui est allé au bout. Opposée à Aniquiladores, l’équipe d’Arroita s’est imposée 3-0 grâce notamment à des réalisations de Mantavoni. L’addition aurait même pu être plus lourde, puisque Boada a touché le montant. Un peu plus tôt, en demi-finales, le grand vainqueur s’en était sorti de justesse face au Saiyans FC (4-3) alors que son malheureux adversaire était passé aux tirs au but contre Los Troncos.

À noter, aussi, que Neymar a officialisé sa prochaine venue dans la compétition en tant que patron d’une team brésilienne.

Mory à tout prix