La recrue d'Arsenal Jurriën Timber déjà sur le carreau

« Touchez du bois », qu’ils disaient…

Récemment arrivé à Arsenal contre 45 millions d’euros bonus compris, Jurriën Timber devait aider les Gunners dans leur ambitieux projet. Mikel Arteta sera finalement privé de l’ancien défenseur de l’Ajax pour de longs mois. Ce dernier est sorti prématurément face à Nottingham Forest (victoire 2-1), samedi, alors qu’il découvrait la Premier League. Difficile apprentissage puisqu’il souffre d’une blessure au ligament croisé antérieur du genou droit et devra subir une opération qui le tiendra éloigné des terrains plusieurs mois.

« Dégoûté d’apprendre que ma blessure est plus grave que prévu, surtout après l’accueil chaleureux que j’ai reçu, a publié l’international néerlandais sur les réseaux sociaux. Je voulais vous le rendre sur le terrain, mais cela ne sera pas possible dans l’immédiat. J’ai la chance d’avoir beaucoup de gens formidables autour de moi. Ensemble nous ferons tout pour revenir le plus vite et le mieux possible. » Timber était le seul transfert majeur en défense pour Arsenal, qui se retrouve donc dans la même situation que la saison dernière, durant laquelle la blessure de William Saliba avait été fatale au club londonien dans la course au titre face à Manchester City. Après Wesley Fofana ou Thibaut Courtois, un autre joueur perd son combat face aux croisés.

Gutted to share my injury is more serious than expected, especially after the warm welcome I've received. I wanted to repay you on the pitch, which will not be possible for the forthcoming period. Thanks for making me feel at home and see you at The Carpet 🫶🏾 #COYG pic.twitter.com/m1lBqzMKJd

— Jurrien Timber (@JurrienTimber) August 16, 2023