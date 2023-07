Jurriën Timber quitte l’Ajax pour Arsenal

Ça fait cher le timbre.

Arsenal annonce ce vendredi la signature du défenseur néerlandais Jurriën Timber (22 ans), qui débarque en provenance de l’Ajax Amsterdam pour un « contrat de longue durée » selon le communiqué. Au total, les Gunners ont dépensé 45 millions d’euros, bonus compris, pour s’attacher les services du jeune international aux 15 capes. Il s’installe dans une défense déjà très jeune, qui a accueilli le retour de William Saliba et l’arrivée de Jakub Kiwior l’hiver dernier.

Welcome to The Arsenal, Jurrien Timber 🤩

— Arsenal (@Arsenal) July 14, 2023