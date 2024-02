Jude Bellingham absent pour trois matchs

Le onze des blessés au Real Madrid peut gagner une Ligue des champions.

Touché à la cheville ce samedi face à Gérone (4-0), Jude Bellingham avait quitté le stade Santiago Bernabéu boitillant et avec une poche de glace sur la jambe. Il ne sera pas du déplacement madrilène à Leipzig mardi prochain en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions. Dans un communiqué publié ce dimanche, le Real Madrid confirme en effet une entorse de la cheville gauche pour l’Anglais, qui manquera quatorze jours de compétition et trois matchs (Leipzig, Rayo et Séville).

Une absence s’ajoutant à celles d’Éder Militão, David Alaba et Antonio Rüdiger également blessés. Pour compléter l’effectif, Carlo Ancelotti a donc décidé de convoquer les jeunes Álvaro Carrillo et Jacobo Ramón, en défense centrale, ainsi que Mario Martín et le désormais habitué Nico Paz, au milieu de terrain. Jude Bellingham avait jusque-là précédemment manqué deux rencontres en raison d’un problème à l’épaule, au mois de novembre dernier.

Parte médico de Bellingham.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2024

Il a quand même eu le temps d’inscrire un doublé avant de sortir contre Gérone.

