John Textor s’en prend (encore) à un arbitre

Rancunier, adj. et n. : Qui n’oublie pas les offenses ou les injustices subies. syn. : John Textor.

Après avoir déjà complètement pété les plombs contre un arbitre au début du mois, le président de Botafogo et de l’OL s’est de nouveau mis en évidence au Brésil la nuit dernière. Selon le média brésilien Globo Esporte, l’homme d’affaire américain a publié un tweet dans lequel il écrit : « Jour de match. Coup de sifflet, chacun doit améliorer son jeu », avec un lien renvoyant vers un rapport de l’entreprise d’analyse Good Game!. Un tweet depuis supprimé.

John Textor divulga relatório sobre arbitragem de Atlético-MG x Botafogo, pela 23ª rodada do Brasileirão. Empresa responsável pela análise identificou nove erros na partida, incluindo o gol anulado de Diego Costa. 📷: Reprodução https://t.co/NYTlkWwurF — ge (@geglobo) November 23, 2023

Dans ce fameux rapport, il y a une analyse de la rencontre Atlético Mineiro-Botafogo de septembre dernier, et plus particulièrement de l’arbitrage de Ramon Abbati Abel. Le dossier analyse 117 faits de jeu, et relève 4 décisions en faveur de Botafogo et 5 en faveur de l’Atlético, dont une « haute décision incorrecte » qui aurait pu changer l’issue du match. Un but hors-jeu aurait été injustement refusé à Botafogo, ce qui aurait conduit à un score de parité plutôt qu’une défaite pour le leader du championnat brésilien. Si John Textor a partagé ce rapport, c’est parce que l’arbitre de cette rencontre sera au sifflet du match entre Fortaleza et Botafogo cette nuit.

S’il y a bien un match où Textor risque de mettre une torgnole à l’arbitre cette saison, c’est celui de ce soir.

