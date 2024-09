La multipropriété de John Textor agace sérieusement au Brésil

Il n’y a pas qu’en France que John Textor rend dingue.

Le président de l’Olympique lyonnais est aussi celui de Botafogo, de Molenbeek et va bientôt devenir celui d’Everton. La multipropriété devient de plus en plus envahissante dans le football mondial et ça commence à faire grincer des dents du côté du Brésil. Julio Casares, patron de São Paulo, s’est exprimé au micro du médial local UOL pour fustiger le transfert de Lucas Perri, passé de Botafogo à l’OL. « Si j’ai un groupe de quatre ou cinq clubs, je les envoie là-bas, puis je les ramène. Pire encore, je peux vendre à un club de mon groupe avec des valeurs d’entreprise. Cela doit être analysé », fustige-t-il.

Selon lui, la FIFA, la Fédération brésilienne et la CONMEBOL doivent « être vigilantes et examiner chaque opération et chaque transaction » et il demande la mise en place d’enquêtes. Il estime que le gardien de l’OL « vaut beaucoup moins que la valeur du marché », malgré sa récente convocation avec la Seleção.

Tu sais que tu détestes la multipropriété quand… t’es président de São Paulo.

