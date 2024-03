JO 2024 : toutes les infos sur les tirages au sort des tournois de foot

Du pain, des Jeux et des tirages.

Il sera possible de se projeter un peu plus facilement sur les tournois de foot masculin et féminin des Jeux olympiques de Paris. Le tirage au sort des phases de poules de chaque compétition doit se tenir ce mercredi soir, à partir de 20 heures, au siège du CIO à Saint-Denis. Ils seront retransmis sur France 3.

Les équipes de France sont toutes les deux têtes de série. Une aubaine pour les Bleues, qui éviteront de se retrouver dans le même groupe que les États-Unis, quadruple championne olympique (1996, 2004, 2008, 2012) ou l’Espagne, championne du monde en titre et récente vainqueur de la Ligue des nations. L’équipe de Thierry Henry ne pourra de son côté pas croiser l’Argentine et ne devrait pas avoir d’adversaire européen avant les quarts, puisque « la FIFA entend faire en sorte que seule une équipe de chaque confédération puisse être versée dans chaque groupe », indique L’Équipe.

Se poser devant France 3 en soirée, une première depuis l’immense Carte aux trésors du regretté Sylvain Augier.

