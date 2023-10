Incidents au Parc des Princes pendant PSG-OL

Quand c’est pas les supporters, c’est ceux censés les encadrer.

Une semaine après le Classique, le Parc des Princes accueillait un nouveau choc du championnat de France, chez les femmes cette fois-ci. Si Lyon s’y est imposé (0-1), c’est aussi en tribunes que Paris s’est incliné. En effet, de nombreuses vidéos fleurissent ce lundi sur les réseaux sociaux d’une intervention plus que musclée du service d’ordre du Parc des Princes. Le collectif en faveur de l’inclusion dans le sport Les Dégommeuses, est venu dans l’enceinte parisienne avec des revendications à faire entendre, en matière de lutte contre les agressions sexuelles dans le sport.

Hier soir, nous étions avec @LesDegommeuses au Parc des Princes pour @PSG_Feminines / @OLfeminin .Nous avons déployé une banderole en soutien à @Jennihermoso et @kady944 qui ont dénoncé des agressions sexuelles. S’en est suivie une riposte violente de la sécurité de @PSG_inside. pic.twitter.com/creQ63u2tQ — Alice Coffin (@alicecoffin) October 2, 2023

Une banderole affichant son soutien à Kadidiatou Diani et Jennifer Hermoso « Jenni, Kadi, on vous croit. #SeAcabo » , a ainsi été brandie dans les tribunes du Parc avant que les stadiers ne viennent violemment interrompre cette initiative. Sur diverses vidéos publiées sur Twitter, on peut voir les membres du service de sécurité du PSG tenter de sortir des individus du stade, sans aucun tact, ni compassion, mais surtout avec un brin de virilité en trop. Les supporters ne se sont pas laissés faire pour autant, résistant tant bien que mal aux services d’ordre avant que la situation ne se calme finalement.

Le Parc des Princes mais pas vraiment des principes.

