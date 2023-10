L’OL s’adjuge le choc de la D1 contre le PSG

Paris Saint Germain 0-1 Olympique lyonnais

But : Le Sommer (21e) pour les Lyonnaises

Le choc de la D1 Arkema, programmé dès la deuxième journée, voit l’Olympique lyonnais s’imposer 1-0 au Parc des Princes, face à un PSG très entreprenant.

Après les revendications des ultras parisiens, venus nombreux pour soutenir leur équipe féminine, Wendie Renard tente une première approche (2e), avant que Tabitha Chawinga, nouvelle recrue parisienne, n’entame son show (3e). Face à elle, Selma Bacha lui donne le change et vient même réveiller l’enceinte parisienne avec une lourde frappe à l’entrée de la surface, stoppée en deux temps par Constance Picaud qui signe un superbe arrêt (17e). En plein temps fort, les Lyonnaises concrétisent, grâce à un boulet de canon d’Eugénie Le Sommer, reprenant une tête de Damaris Egurrola après un coup franc de Selma Bacha (0-1, 21e). Tabitha Chawinga, elle, poursuit son œuvre : après une énième percée stoppée à l’arrache par Wendie Renard (27e), elle envoie une frappe qui revient dans les pieds de Grace Geyoro, forçant Christiane Endler à se déployer (33e). Le feu se poursuit dans la surface lyonnaise avec une tête de Viola Calligaris (38e), avant que l’ex-Parisienne ciblée par des banderoles en tribunes Kadidiatou Diani ne se signale enfin sur un contre (42e) qu’Elisa De Almeida avait vu venir.

Le match garde ce rythme soutenu au retour des vestiaires, avec un public de plus en plus enthousiaste par le jeu direct proposé par Jocelyn Prêcheur, fils de. Percutante, Grace Geyoro va tenter de remettre les siennes dans la partie en solitaire, mais bute sur la portière chilienne (52e). Aux côtés de la remuante Chawinga, Sandie Baltimore se met en avant après une belle phase de possession parisienne (65e) avant que Vanessa Gilles ne signe un nouveau retour salvateur (73e). Dans ses cages, Constance Picaud fait des miracles, sans jamais réussir à capter le ballon, mais repousse deux tentatives de Damaris Egurrola (84e) et Amel Majri (87e). Entrée en cours de jeu, Melchie Dumornay continue ses déboulés dans le couloir, mais ne parvient pas à marquer le but du break (89e, 90e+1). Suffisant tout de même pour que l’OL l’emporte.

Paris Saint Germain (3-5-2) : Picaud – Calligaris (Samoura, 63e), De Almeida, Le Guilly – Vangsgaard (Katoto, 76e), Groenen (Bachmann, 76e), Jean-François (Albert, 63e), Geyoro, Karchaoui – Baltimore, Chawinga. Entraîneur : Jocelyn Prêcheur

Olympique lyonnais (4-3-3) : Endler – Carpenter, Gilles, Renard, Morroni – Horan, Egurrola, van de Donk (Majri, 62e) – Diani (Dumornay, 62e), Le Sommer (Maroszan, 90e+2), Bacha (Becho, 72e). Entraîneur : Sonia Bompastor.

Les ultras parisiens répliquent après leurs chants homophobes lors du Classique