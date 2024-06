Bernard Caïazzo est allé se raser pendant les dernières minutes de Metz-Saint-Étienne

Une page tournée.

Dans une interview donnée au journal L’Équipe, Bernard Caïazzo est revenu sur la vente du club dix fois champion de France. L’ASSE a officialisé ce lundi l’arrivée de Kilmer Sports Ventures comme nouvel actionnaire principal. Le Canadien Larry Tanenbaum, qui détient également le Toronto FC en MLS ainsi que les Raptors de Toronto en NBA, est le nouveau propriétaire. « Je me suis dit qu’on avait sauvé le club. Quoi qu’il arrive, a commencé Bernard Caïazzo, qui a dirigé Saint-Étienne aux côtés de Roland Romeyer pendant deux décennies. Si tu n’as pas un actionnaire puissant, tu es toujours sur la corde raide, surtout dans une Ligue 1 à dix-huit. Donc ma conviction était qu’il fallait traiter avec les Canadiens. Ce qui s’est passé le week-end dernier correspond à la légende stéphanoise : on signe la vente au dernier jour et on marque le but de la montée à la 117e minute, deux jours après. Le bon Dieu est avec les Verts. »

Sans donner le montant de la vente, Caïazzo dit avoir « vendu au prix d’un club de L2. J’ai réussi un strike, et pas en étant quatrième de L1 ». Le dirigeant de 70 ans a donc quitté son costume avec comme dernier match ce barrage heureux face à Metz. « Avec l’âge, je préfère regarder les matchs de Saint-Étienne à la télévision plutôt qu’au stade. Mais jamais en direct. Cela me permet de gérer mon angoisse différemment, explique-t-il. Après avoir pris un bromazépam (anxiolytique) avant Metz-Saint-Étienne, je suis allé dans la salle de bains pour les dernières minutes. Pour me raser. »

Sans coupure, on espère.

Un cadre de Saint-Étienne annonce son départ