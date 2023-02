Igniatius Ganago de retour dans le groupe nantais

L’attaquant nantais Igniatius Ganago, qui a eu la douleur de perdre sa fille Chloé le 14 février dernier, sera bien de la partie contre la Juventus jeudi 23 février (18h45).

📺➥ Conférence de presse. Coach : "Gana' est prêt physiquement et mentalement pour réintégrer le groupe !" #fcnjuv — FC Nantes (@FCNantes) February 22, 2023

Après avoir été laissé à l’écart du groupe à la suite de ce drame lors du match aller à Turin et pour la rencontre face au RC Lens, l’international camerounais a été convoqué par Antoine Kombouaré pour le choc face à la Vieille Dame. Le technicien nantais a estimé en conférence de presse que le joueur était « prêt physiquement et surtout mentalement pour réintégrer le groupe », alors que l’ancien Lensois a retrouvé le chemin de l’entraînement ce lundi. Les Canaris, après avoir réussi à ramener le nul du Piémont, ont conservé toutes leurs chances de qualification, la suite de la compétition se disputera dans un stade de la Beaujoire chauffé à blanc et en ébullition pour valider le ticket vers les huitièmes de finale.

Le coach a toutefois rappelé aux supporters de faire attention aux bêtises.