Hervé Renard revient sur son prêt avorté en Côte d'Ivoire

Renard, chenapan.

Après avoir dévoilé la liste des 23 joueuses retenues pour la Ligue des nations, Hervé Renard est revenu sur l’imbroglio auquel il a été mêlé avec la sélection ivoirienne, qui avait sollicité ses services en pleine Coupe d’Afrique des nations. Le sélectionneur des Bleues a reconnu avoir été tenté à l’idée d’une pige de quelques semaines chez son ex. « Je l’ai vécu de façon sereine, puisque déjà, j’ai été contacté, donc il ne faut pas inverser les rôles, a déclaré l’entraîneur en conférence de presse. Ensuite, j’ai réfléchi, je connais le continent africain par cœur. J’ai vécu une aventure exceptionnelle avec cette équipe en 2015, et les challenges font partie de ma carrière chaotique, différente de celle de beaucoup d’autres. Parfois, il faut savoir accepter les différences, être un peu plus tolérant. »

C’est finalement la FFF qui a posé son droit de veto pour empêcher le sélectionneur de prendre un billet d’avion vers Abidjan. Une affaire qui a tout de même laissé des traces, remettant en question ses réelles intentions à la tête des Bleues. « Je ne pense pas avoir offensé qui que ce soit, s’est-il expliqué face aux micros. J’ai demandé au président de la Fédération ivorienne de contacter notre président. Ils ont discuté. Ma première décision, c’était de continuer absolument avec l’équipe de France féminine, qui est ma priorité. Je suis entièrement avec cette équipe de France féminine. Quand vous êtes en déplacement et que vous avez un souci avec votre femme à distance, quand vous rentrez, vous êtes bien obligé de vous asseoir et de faire le point, de donner une explication rationnelle et concrète. C’est ce que je vais faire avec elles. »

Toujours aussi bancales ces métaphores mêlant football et vie conjugale.

